Mulher trai marido com irmão gêmeo dele e homem não sabe se é o pai

Um homem foi surpreendido ao descobrir que sua esposa a traiu com seu irmão gêmeo idêntico. Em relato publicado no Reddit, ele afirmou que a situação se complicou quando a mulher revelou estar grávida. Há, entretanto, um “pequeno” detalhe: ele não sabe se o bebê é realmente seu.

Na publicação, o homem escreveu que começou a namorar quando estava na universidade. Ele foi apresentado a ela por meio do irmão em uma festa. Imediatamente, eles se deram bem. Na época, a moça e o irmão eram melhores amigos, mas ele nunca deu importância a isso.

Tempos depois, o casal foi morar junto. “Vindo de uma família religiosa, ter filhos sem estar casado era estritamente proibido. Descobrimos nesse período que ela estava grávida e nos casamos rapidamente. Foi uma cerimônia pequena, porém muito tranquila.”

De acordo com o usuário, sempre houve uma “leve competição” entre ele e seu irmão de 23 anos, mas o homem nunca imaginou que isso afetaria seu relacionamento. Foi então que, durante uma briga, a esposa admitiu ter dormido com o irmão gêmeo dele.

Após receber a notícia, o homem questionou a paternidade do bebê e afirmou que se sentiu “perdido”, sem saber como reagir. “Eu pensava que ela era o amor da minha vida. Se eu fizer um teste de DNA, será que vai mostrar se ele é meu?”, indagou.

Ao fim da publicação, alegou que seu irmão e sua esposa ficaram ligando para ele. “Minha mãe atendeu e está me pedindo para falar com eles, mas simplesmente não consigo ter coragem para isso. Sinto-me inútil e perdido, questionando o que fiz de errado para merecer isso. Como devo proceder agora?”.

Nos comentários, os internautas deram alguns conselhos. “Faça o que for necessário para esclarecer a situação da paternidade da criança e depois siga em frente com sua vida”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Você não fez nada de errado. Erga-se e siga em frente com sua vida.”