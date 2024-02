“Não sejam iludidos por Fake News”, diz Gladson sobre críticas e ataques à sua gestão

Durante seu discurso na cerimônia de entrega de novos equipamentos e viaturas para a segurança pública do Estado, na sede do Corpo de Bombeiros, na tarde da última quarta-feira (21), o governador Gladson Cameli falou sobre as cobranças que tem recebido durante sua gestão.

Em sua fala, ele ressaltou que as críticas não tem sido um problema para sua gestão, e que está disposto a enfrentá-las de cabeça erguida.

“Não tenho problema de ser cobrado. Problemas estão aí para se resolver. Estamos avançando em todas as áreas, e não sou eu quem digo. Só não vê quem não quer”, disse.

Cameli fez questão, ainda, de agradecer o apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), representados ma presença do presidente da casa, Luiz Gonzaga.

“Agradeço a todos os parlamentares, até mesmo os que me criticam. Isso ajuda a construir o governo”, enfatizou.

Com relação as críticas recebidas, o governador ressaltou que não se deve acreditar em Fake News. “É por isso que o pessoal endoida, mas é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais fofo fica. Eu vou continuar minha missão, não se deixem serem iludidos por Fake News, nem por quem não ama aquela bandeira (do Acre), seguimos firmes”, ressaltou o governador.