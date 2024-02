Neymar é acionado na Justiça por promover publicidade enganosa de site de apostas

A Justiça do Rio de Janeiro foi acionada para apurar a conduta do jogador Neymar por promover publicidade enganosa do site de apostas e cassino online Blaze. Segundo o material coletado, Neymar continua divulgando o site em seu Instagram, mesmo após reclamações e ações judiciais de consumidores, que sugerem que o assunto seja encaminhado à polícia.

A Blaze está envolvida em uma grande polêmica há pelo menos seis meses, agora sendo investigada pela polícia de São Paulo. A denúncia surgiu de apostadores que não receberam seus prêmios, levantando suspeitas de estelionato. A Justiça bloqueou R$ 101 milhões da Blaze, enquanto a polícia reuniu indícios de que apostadores foram lesados.

Um dos principais jogos da Blaze é o Crash, conhecido como “Jogo do Aviãozinho”. No jogo, o valor da premiação aumenta à medida que um avião voa, e os jogadores devem decidir quando parar. No entanto, se o avião “cair”, o jogador perde.

Apesar de os jogos de azar serem proibidos no Brasil, a Blaze opera por meio de uma brecha, tendo sua sede em Curaçao, uma ilha holandesa considerada paraíso fiscal.

“Essas empresas operam em uma espécie de limbo jurídico, estabelecendo-se no exterior e atuando em um ambiente digital aberto, onde as pessoas podem acessar esses sites de outros países”, destaca Philipe Monteiro Cardoso, advogado especialista em Direito Digital, consultado pela Inteligência Financeira.

A Blaze é operada pela Prolific Trade N.V., mas os nomes por trás da empresa não são totalmente conhecidos.