Neymar e Biancardi vão com Mavie à festa do filho de um “parça”, mas posam separados

Neymar e Bruna Biancardi marcaram presença no aniversário de 3 anos do filho de um amigo do jogador, em Santos (SP). Biancardi e Ney levaram a pequena Mavie, de quatro meses, e posaram ao lado dos amigos para a foto, porém mantendo uma distância considerável um do outro.

Oficialmente separados e com o terceiro filho do jogador vindo por aí, os dois mantêm contato pela filha, mas são vistos juntos raramente após todas as polêmicas. A influenciadora também não o segue mais no Instagram.

A gravidez do 3° filho de Neymar foi confirmada pelo portal LeoDias. Com cerca de quatro meses de gestação, a modelo Kimberly parece ter engravidado enquanto Biancardi ainda estava grávida de Mavie. Bruna só anunciou o fim da relação com o jogador em dezembro de 2023.