No Acre, Rio Branco é o ‘epicentro’ dos casos de dengue em 2024; veja por município

Só nos primeiros dois meses de 2024, o Acre já registrou mais de 10 mil notificações de dengue. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos estados brasileiros com o maior índice de incidência de dengue do país. O Acre, mais uma vez, aparece no ranking, com o 3º maior índice de transmissão da doença, com 582,2.

O estado aparece ao lado do Distrito Federal (2.286,2), Minas Gerais (836,3), Paraná (485,3), Goiás (450,9) e Espírito Santo (368). Com o Acre, esses são os únicos estados brasileiros a enfrentar uma epidemia. Todos eles atingiram índices de incidência superiores a 300, quando indicam níveis de transmissão que equivalem a uma pandemia.

Em situação de emergência desde o início do ano, desses 10 mil casos, 9.510 foram registrado somente em janeiro. Além disso, de todos os casos registrados no Acre entre janeiro e fevereiro, quase 5000 foram notificados em Rio Branco e, outros 1.457, em Cruzeiro do Sul. Ou seja, a capital pode ser considerada o epicentro da doença no estado.

O mesmo cenário foi registrado em 2023, quando só em Rio Branco foi registrado quase 16 mil notificações. Em seguida, Cruzeiro do Sul, com 5,6 mil casos.

Registro por município em 2024

Além de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o município que fecha o top 3 com maiores registros está Brasileia com 1295 casos. Porto Walter (1), Bujari (19) e Xapuri (47), são os com o menor registro de casos de dengue em 2024.

Vacinação

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a campanha de vacinação da dengue em 2024. Ao todo, o estado recebeu 17.810 e começou a vacinar crianças de 10 e 11 anos.

A escolha pelo início da imunização das crianças de 10 a 11 anos foi baseada no índice de hospitalização por dengue dentro dessa faixa etária, entre 10 a 14 anos, além da limitação das doses. Em Rio Branco, as doses estão disponíveis no Crie, Policlínica Barral y Barral e Urap Eduardo Assmar.

CONFIRA: Outros municípios do Acre devem receber doses da vacina da dengue só em 2025; entenda

“Recomendamos que a vacinação seja iniciada pela administração da primeira dose para as idades de 10 e 11 anos. Desta maneira, todos os municípios elencados selecionados dentro da estratégia receberão as primeiras remessas até a segunda semana de março. As demais doses para segunda dose serão enviadas posteriormente considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses”, destaca Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no Acre.

Veja abaixo a lista de onde a vacina estará disponível:

Unidades de referência:

Acrelândia: UBS Norton Vitorino

Bujari: UBS Raimunda Porfirio

Jordão: UBS Antônio Rodrigues Dourado

Plácido de Castro: UBS João de Deus

Capixaba: Centro de Saúde Ildefonso Cordeiro

Rio Branco: 1. Crie 2. Policlínica Barral y Barral 3. Urap Eduardo Assmar

Senador Guiomard: UBS Maria do Socorro

Manoel Urbano: UBS Inácio Ribeiro

Sena Madureira: UBS Lauro Fontes UBS Aguinaldo Nunes

Santa Rosa: UBS Paulo Alcione Marques

Porto Acre: 1. Sede: UBS Maria Soledade Soares Gadelha 2. Vila Incra : UBS Raimunda Bitencount 3. Vila do V: UBS Ilda Barbosa de Souza 4. Tocantins: UBS Álvaro Araújo Nobre 5. Vila Caquetá: UBS Daniel Gledsom Lucena