Noite sangrenta em Porto Velho: execução, tentativa de homicídio e pessoas baleadas

A noite desta quarta-feira (21), em Porto Velho, foi marcada por muita violência e mortes. Um homem foi executado com 12 tiros, outras duas pessoas foram baleadas em um bar e um apenado sofreu uma tentativa de homicídio. Os registros foram feitos em diferentes pontos da capital.

POR POUCO:

Cinco criminosos tentaram matar um apenado na noite desta quarta-feira (21) em uma residência na Rua Pirituba, bairro Marcos Freire, na zona Leste de Porto Velho (RO). Os bandidos chegaram ao local desligaram a energia da residência, e armados, invadiram o imóvel atirando. Um dos tiros acertou o alvo, que mesmo assim conseguiu fugir. Os acusados roubaram o celular da mulher do apenado e ainda agrediram a irmã dela a coronhadas.

JOVENS DO CRIME:

Já em um bar na Rua Vila Nova Artigas com Teotônio Vilela, bairro JK, na zona Leste da capital, três criminosos chegaram atirando contra o funcionário do comércio. Ele foi atingido nas nádegas e uma cliente acabou sendo vítima de bala perdida.

Os acusados de terem atirado segundo informações são adolescentes que fugiram recentemente da Unidade de Internação Sentenciada, em Porto Velho (RO).

As vítimas baleadas foram socorridas para a UPA, sendo que a mulher teve o braço fraturado devido ao impacto do tiro e teve de ser transferida ao hospital João Paulo II. Já o jovem foi socorrido e não corre risco de morte.

EXECUÇÃO NO MOCAMBO:

Na rua 13 de Setembro com Jaci-Paraná, bairro Mocambo, na região Central de Porto Velho (RO), o ex-presidiário Célio Cristiano Bezerra da Silva, 46, vulgo “Bilim”, foi executado com 12 tiros. Segundo a polícia, aquela área da cidade é conhecida como ponto de venda de drogas e outros assassinatos a tiros já foram registrados.

Durante o trabalho da Perícia Criminal na cena do crime, foram encontradas no chão 13 cápsulas de pistola calibre 9mm. No corpo da vítima foram constatadas 12 perfurações.

Bilim”, conforme a polícia, tinha extensa ficha criminal e em junho do ano de 2019, foi preso em Fortaleza (CE) após passar 14 anos foragido de Porto Velho. Na década de 90, o homem foi considerado um dos bandidos mais perigosos da capital de Rondônia.

Os acusados do crime fugiram do local, e estão sendo procurados pela polícia.