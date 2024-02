Novo Pokémon chegando? Nintendo anunciará novidades da franquia em breve

Prepare-se, treinador! A Pokémon Company confirmou, nesta terça-feira (20), que apresentará uma nova conferência ainda este mês. O Pokémon Presents acontecerá no dia 27 de fevereiro, às 11h (horário de Brasília), e promete trazer “novidades empolgantes” aos fãs. A ocasião também é especial, já que é a mesma data em que é celebrada o Pokémon Day.

A notícia foi compartilhada pelo perfil oficial no X (antigo Twitter), onde a gigante japonesa prometeu que “notícias emocionantes sobre Pokémon em comemoração ao Pokémon Day 2024″ serão reveladas. O vídeo apresenta um carismático Pikachu com uma música bastante nostálgica da franquia — será que vem remake por aí? Confira:

Did somebody say #PokemonPresents? 👀

Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27th to view exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2024! 🎉

See you there, Trainers!

📺: https://t.co/eDWO5LvlWq pic.twitter.com/plsFcIJ2eS

— Pokémon (@Pokemon) February 20, 2024