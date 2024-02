“O Acre também é a Sapucaí”, diz Neguinho da Beija-Flor ao ContilNet, antes de subir ao palco

Antes de subir ao palco, o compositor e cantor Neguinho da Beija-Flor, atração principal do Carnaval de 2024, na Gameleira, concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta terça-feira (13), último dia de folia.

Pela segunda vez no Acre, o artista disse que “a grande atração é o público” e que se sente feliz em cantar para os acreanos.

“Eu não sou a grande atração. O povo é a grande atração dessa noite. Eu estou aqui pela segunda vez e isso significa que a galera gostou do que apresentamos. Estamos preparando um repertório lindo para animar a galera que está lá fora nos esperando”, destacou.

Questionado sobre como se sente ao deixar o Carnaval do Rio de Janeiro para se apresentar no Acre, Neguinho foi enfático: “A Sapucaí também está no Acre. A verdade é essa. Eu amo essa terra. Para onde a gente vai, o carnaval acontece”, salientou.

A imprensa nacional, nesta semana, noticiou que o artista deixou de cobrir o carnaval carioca pela Globo para se apresentar em Rio Branco. Ao ContilNet, Neguinho disse que “não poderia adoecer e deixar o Acre na mão”.

“O acreano tem essa alegria de viver. Vim do Rio de Janeiro fazer essa festa e pegar energia desse povo maravilhoso e tomar um banho de felicidade. O que eu disse é que não dava pra pegar todo aquele baque e correr pra cá, correndo o risco de comprometer o nosso show aqui, ficando doente, por exemplo. Quero estar aqui por inteiro”, finalizou.

Assista a última noite de Carnaval ao vivo: