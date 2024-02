Oi? Arnold Schwarzenegger dá a mesma comida dos animais para as netas

Arnold Schwarzenegger fez uma revelação um tanto quanto estranha em entrevista ao programa americano The Tonight Show. O astro do fisiculturismo revelou que dá o mesmo biscoito para suas netas e para os animais de sua fazenda. Apesar da estranheza da situação, o ator explicou que os biscoitos são a base de ingredientes naturais.

“Eles foram feitos para os cavalos. Descobri que os cachorros adoravam os biscoitos, depois descobri que os porcos adoravam os biscoitos”, contou Arnold. Até que um belo dia ele decidiu testar para ver se as suas netas também iriam gostar do biscoito caseiro.

Arnold explicou que os biscoitos são a base de aveia, banana e mel e não oferecem perigo para as pequenas. Ele tem duas netas, sendo elas Lyla, de 3 anos, e Eloise, de 1 ano, fruto do relacionamento de sua filha com o ator Chris Pratt.

“Quando Katherine [a filha dele] chega com meus netos, elas também entram na fila. Aí eu dou um biscoito para os porcos e as duas meninas ficam ali assim”, revelou Schwarzenegger.