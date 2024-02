Outros municípios do Acre devem receber doses da vacina da dengue só em 2025; entenda

O Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a campanha de vacinação contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos, nesta quarta-feira (14).

Porém, as doses foram distribuídas apenas para 11 municípios do estado, todos eles no Baixo Acre. As vacinas chegaram na última terça-feira (13), enviadas pelo Ministério da Saúde.

Ao todo, o estado recebeu 17.810 e já deve começar a vacinar crianças na próxima sexta-feira (16). Por conta do pouco número de doses, a Secretaria de Estado de Saúde informou que deverá iniciar a campanha vacinando crianças entre 10 e 11 anos.

O Acre já tem uma data para receber novas doses da vacina contra a dengue. Segundo o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o prazo previsto é até o final de março, quando o estado deverá somar mais de 44 mil doses recebidas do Ministério da Saúde.

Mas porque só 11 municípios do Acre receberam a vacina?

A coordenadora do Plano Nacional de Imunização no Acre (PNI/AC), Renata Quiles explicou ao ContilNet que em 2024, a campanha de vacinação deve focar apenas nos 11 municípios que receberam as primeiras doses. São eles: Acrelandia, Bujari, Jordão, Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa e Porto Acre.

“A expectativa para 2024 é trabalhar só com o Baixo Acre. Não vai ser expandido para outras regionais esse ano, porque foi feito um estudo epidemiológico em cima do município com mais de 100 mil habitantes, no caso Rio Branco, e municípios que diagnosticaram dengue tipo 2, que é mais grave e que tem acometido mais adolescentes com hospitalização. Como a capacidade do produtor é baixa, somente no ano que vem nós vamos ver a possibilidade de estar distribuindo para as outras regiões”, disse.