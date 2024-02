Após desentendimento, enteado dá 7 facadas no padastro, que fica com vísceras expostas

Um incidente chocante ocorreu na manhã deste domingo (18) na Rua Sansão Pereira, no bairro Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco (AC), quando um padrasto identificado como Airton Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi brutalmente esfaqueado pelo próprio enteado, João Victor Carneiro, de 21 anos.

De acordo com relatos fornecidos pela polícia, uma discussão entre os dois escalou para violência física, com Airton inicialmente agredindo verbalmente João Victor. A situação rapidamente se deteriorou, resultando em um confronto físico em que ambos os envolvidos empunharam armas improvisadas – uma tesoura e uma faca.

Durante o tumulto, João Victor conseguiu se defender com a faca, mas Airton acabou levando a pior, sofrendo sete facadas que o deixaram com ferimentos graves, incluindo vísceras expostas. Vizinhos que presenciaram a cena correram para socorrer a vítima, enquanto o agressor se trancava no banheiro e acionava a Polícia Militar.

A polícia chegou ao local prontamente e deteve João Victor, encaminhando-o para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com a faca utilizada no ataque. Enquanto isso, Airton foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade do Povo, antes de ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde está sendo tratado por uma equipe médica.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil estiveram no local para coletar informações e estão colaborando com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar o incidente.