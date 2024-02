Pagodeiro do Revelação anuncia pausa após levar facada durante assalto

Nessa segunda-feira (12/2), Rogerinho, do Revelação, anunciou que ficará longe dos palcos para se recuperar de algumas facadas que levou durante um assalto no Carnaval de Salvador, na Bahia. O pagodeiro, que saía de uma apresentação num trio junto com o grupo, foi atingido na mão e nas costas. Ele recebeu atendimento médico e, em seguida, teve alta hospitalar.

“Estou passando aqui para agradecer o carinho e a preocupação de vocês. Estou bem na medida do possível. Não reaja a assalto. Estou aqui, machuquei minha mão, levei uns pontinhos e daqui a pouco estou 100%. Sou meio inconsequente de vez em quando, mas que isso sirva de lição para mim e para todos”, frisou.

Segundo imagens de um vídeo que circula na web, gravado por um motorista de aplicativo, o percussionista reagiu quando o bandido tentou levar seus pertences e os de Mauro Jr., companheiro de banda. O episódio aconteceu na noite do último domingo (11/2), próximo ao circuito do Campo Grande. Uma bolsa com documento, celular e dinheiro dos rapazes foi levada, mas somente Rogerinho foi ferido.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia dos Barris, mas a Delegacia de Proteção ao Turista vai ficar encarregada de investigar o crime. As informações foram confirmadas com a assessoria do Revelação, que também emitiu uma nota oficial, garantindo que a agenda dos artistas segue normalmente com o afastamento de Rogerinho e dando detalhes do seu estado de saúde.