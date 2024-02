Pai agride a socos, chutes e tapas a própria filha no interior de Rondônia

Em Machadinho D’Oeste, a cerca de 150 km de Jaru, um pai agrediu a própria filha menor de idade a socos, chutes e tapas porque teria salgado a comida, na zona rural da cidade, linha SME 14 a 80 km da zona urbana de Machadinho. As agressões que deixaram a menor de idade com os olhos roxos, ocorreram no último dia 13, mas a vítima só conseguiu informar as autoridades no dia 15.

O conselho tutelar entrou em contato com a polícia informando o fato. De imediato, os policiais foram até o local, porém, o agressor teria ido até ao município de Ariquemes. Diante do ocorrido, a menor ficou aos cuidados das autoridades. Ainda segundo a menor, não seria a primeira vez que o pai lhe agredia.

No dia 21 de fevereiro os policiais souberam que o agressor poderia estar na região do garimpo Bom Futuro, que fica a aproximadamente 86 km de Ariquemes. Ao chegar no local, se deparou com um homem que se passou por Daniel e disse as autoridades que a pessoa que eles procuravam estaria na fundiária do sítio jogando veneno, entretanto, os agentes perceberam uma aliança no dedo, onde estava gravado o nome dele e da atual mulher. O suspeito percebeu e tentou correr, mas foi alcançado.

O pai suspeito de ter deixado os olhos da filha roxos, após passar por exame de corpo de delito, foi levado ao prédio da cidade.