Passista que teve braço amputado conta como episódio mudou sua vida e celebra recuperação: ‘Meu samba me salvou’

“Sentei na beirada da janela do quinto andar do quarto do Souza Aguiar [ hospital público do Rio de Janeiro] e pensei: ‘Se eu rolar para lá, só vão ver quando eu cair’. Mas aí, Deus me deu uma resposta na hora. Entrou uma faxineira e falou: ‘Tá fazendo o que aí? Eu sei o que você está pensando. Pode descer daí agora!’ . Eu ia pular, mas ela me acolheu e me colocou para ouvir um louvor , me deu um estalo e resolvi lutar ‘, lembra a passista.