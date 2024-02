Pedreiros que reformam casa de Alok estão incomodados; saiba o motivo

Os pedreiros que estão reformando a casa de Alok estão super incomodados com o DJ. E tudo por conta de uma mania inusitada do marido de Romana Novais, que é desfilar só de cueca pelo local. Embora em obra, o casal está morando na residência que é duplex, uma vez que o prazo precisou ser prolongado – e muito! – da data prevista para entrega.

Segundo informações do Observatório dos Famosos, Alok e Romana estão trocando de andar, conforme a reforma avança. Começou no primeiro andar, enquanto eles viviam no segundo. Agora que está no segundo, os dois ficam no primeiro.

Ainda de acordo com o veículo, os funcionários ficam muito sem graça vendo o rapaz só de roupa íntima, tanto que comentaram com o responsável pelo projeto, para que desse um toque no músico. Embora ele seja proprietário e, mesmo evitando encará-lo nesta situação, os pedreiros dizem não estarem confortáveis.

Outra curiosidade é que o imóvel conta com cerca de 16 funcionários, sendo três cozinheiras – uma para a filha, outra para a esposa e uma geral. E, como Alok realiza os ensaios dos shows em casa, os colaboradores acabam se divertindo, já que, na maioria das vezes, uma festa toma conta da propriedade.