Pedro Cardoso lamenta ter sido “cortado” do cartaz de A Grande Família

Pedro Cardoso não gostou nadinha de se ver “cortado” do cartaz de A Grande Família, no Globoplay. A série de sucesso da TV Globo, que foi ao ar entre 2001 e 2014, foi disponibilizada na plataforma de streaming, porém não dá para ver o ator na divulgação. Ele interpretou o icônico Agustinho Carrara, marido da Bebel (Guta Stresser), filha de Linel Silva (Marco Nanini) e Dona Nenê (Marieta Severo). “Não foi acidental”, escreveu em seu perfil do Instagram.

“O direito autoral e a autoimagem nacional. A ética, eu penso, deveria forçar um equilíbrio de poder na relação econômica-simbiótica entre o comerciante investidor e o artesão. Assim deveria ser pelo imperativo ético que reclama justiça; e de estarem ligados por interesse comum e mútua dependência”, continuou no longo desabafo.

Pedro prosseguiu lembrando que está respaldado pela Justiça: “E, mesmo que a lei proteja o direito moral – que garantiria ao autor sua autoria sobre a obra – a lei permite que o comerciante investidor se faça dono de obra chamada coletiva. E, para além da lei, ainda o poder econômico permite o abuso de a obra ser modificada pelo comerciante investidor a contragosto de seu autor, o artesão. Está nos contratos e os tribunais, ao que sei – e não seu tudo – creio que confirmam o direito e sua extensão para além”.

O artista ainda lamentou que quem investe na obra de arte faz com que o povo se veja deformado ideologicamente no seu espelho áudio-visual. “A defesa do direito autoral é defesa da fidelidade do reflexo que o artesão produz do seu povo, questão de soberania nacional, aprendi com Ariano e com Amir, e tantos mais”, refletiu.

Cardoso encerrou o relato bastante revoltado com a situação, já que fez parte do elenco da produção. “Eu me insurjo contra a ilegalidade legalizada do direito autoral desde o meu primeiro dia na profissão. E acumulo derrotas. O apagamento da minha figura no cartaz promocional de A Grande Família não é acidental. É determinação de me apagar da história. Patético!”, finalizou.

Inimigo da Globo

Em maio do ano passado, Pedro Cardoso afirmou ter se tornado “inimigo total” da TV Globo por conta de seu posicionamento político. Ele está longe do canal há quase 10 anos e, vira e mexe, demonstra mágoa e até chegou a declarar que apenas a TV Globo ficou rica com Agostinho Carrara, de A Grande Família. “Para comparecer aos programas da Globo tem que ser ideologicamente submisso”, disse Pedro Cardoso ao UOL.

“Não vou lá na Globo ouvir que o golpe militar de 1964 não foi um golpe, foi um movimento. Se me dissessem isso, falaria que não, que foi golpe”, completou o ator, afirmando que não ficaria calado caso ouvisse algo de que discorda.