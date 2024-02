PF realiza operação no Parque Nacional Serra da Cutia em Rondônia

A Polícia Federal, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), deflagrou a operação Cutia 360°, para combater crimes ambientais como desmatamento e caça no Parque Nacional Serra da Cutia, em Guajará-Mirim/RO, entre os dias 16 e 20 de fevereiro.

A equipe, formada por policiais federais e servidores do ICMBio, percorreu mais de 70 km nos rios Mamoré e Guaporé, que dão acesso à Unidade de Conservação de Proteção Integral, onde localizaram alguns pontos utilizados para a caça de animais silvestres.

Também foram realizados monitoramentos de uso e de ocupação de áreas vizinhas ao parque, bem como ações de conscientização para moradores da região.

Além das ações ambientais, foram patrulhados cerca de 400 km de fronteira com a Bolívia, no Rio Mamoré. Durante a ação, um homem de 24 anos foi preso em flagrante, importando ilegalmente cerca de 1.000 litros de combustível, em um porto clandestino próximo à área urbana de Guajará-Mirim/RO.

Além do combustível, foram apreendidos um veículo e 10 motores de embarcações utilizadas para transporte clandestino do combustível.

Caso seja condenado, o suspeito poderá receber pena de até 10 anos de prisão, pela prática de crime de contrabando.

O nome da operação faz alusão ao reconhecimento da área do parque e ao monitoramento da prática de crimes ambientais na região.