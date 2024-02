De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, uma guarnição do segundo batalhão realizava patrulhamento de rotina no bairro Triângulo quando, ao adentrar a Rua Padre José, deparou-se com um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha em atitude suspeita. Ao se aproximar, três ocupantes do veículo tentaram empreender fuga, porém, agilidade dos policiais possibilitou a rápida detenção dos suspeitos.

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma quantia em dinheiro com um dos detidos. Na revista veicular, os policiais descobriram uma arma de fogo do tipo escopeta de fabricação caseira, calibre Gauge 16. Questionados sobre a finalidade da arma, os suspeitos alegaram que pertenciam a uma facção criminosa e estavam a caminho de realizar a segurança de um local específico, caracterizado como “contenção”.

Na mesma rua, os agentes de segurança abordaram Carlos Ercules Ferreira Moura, de 22 anos. Uma pesquisa no sistema judiciário revelou a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela justiça acreana por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os homens identificados como Marlon Kelvy Cruz Dantas, de 18 anos, José Gabriel Lima do Nascimento, 18 anos, e Jeferson Silva Barbosa, de 35 anos, foram detidos e conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA). Jeferson, já conhecido da justiça com antecedentes por tráfico e homicídio, ficaram à disposição da justiça após serem apresentados ao Delegado plantonista.