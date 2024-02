Polêmica no Miss Acre: 2ª colocada é coroada após vencedora perder a vaga por ser mãe

Na mais recente reviravolta do concurso Miss Acre Mundo 2023, Sarah Cristinny assume a vaga de Carla Cristina, removida após a descoberta de sua maternidade. A polêmica ganhou repercussão nas redes sociais, onde Carla divulgou um emocionante vídeo narrando sua exclusão do Miss Brasil Mundo CNB 2024, revelando até ter vendido sopa para custear despesas do concurso.

Sidney Lins, coordenador estadual, esclareceu ao site AC 24hs, que a segunda colocada, Sarah, tem o direito de representar o estado e estão em negociação para confirmar seu interesse. “Quando acontece algo assim, a segunda colocada tem o direito de representar o estado. Então a vaga é da Sarah. Nós estamos em contato com ela e estamos em negociação para saber do seu interesse”, explicou. A modelo já possui experiência em concursos de beleza, sendo Rainha da Exposena, Miss Grand Acre 2023 e Miss Santa Rosa em 2018.