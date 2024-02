Polícia captura faccionado perigoso que trocou tiros com a PM e fugiu da Fundhacre

A polícia capturou na noite deste domingo (18) o monitorado por tornozeleira eletrônica identificado como Geraldo Gomes de Oliveira, de 35 anos, que fugiu no início da noite deste sábado (17) da unidade de saúde Fundação Hospitalar em Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas, Geraldo é considerado um homem extremamente perigoso. Ele estava preso desde o dia 13 de novembro do ano passado.

O criminoso teria trocado tiros com policiais militares na rua do Passeio, no bairro Taquari, onde foi baleado. Ele estava foragido do sistema prisional por ter rompido a tornozeleira eletrônica, mas foi preso e passou a usar uma bolsa de colostomia.

Geraldo estava internado na Fundhacre, onde aguardava fazer um procedimento cirúrgico. Ele consegui fugir por volta das 18:30h deste sábado. As forças de seguranças do Acre se juntaram para tentar prender o fugitivo mais uma vez.

A polícia não deu detalhes sobre o local onde o criminoso foi capturado.