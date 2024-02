Polícia diz que jovem foi assassinado dentro de barco por vingança e segue com investigações

O jovem Antônio Ronisson Souza Cassiano, de 26 anos, foi morto com três tiros na cabeça na última quinta-feira (15) dentro de uma embarcação atracada no porto de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

A Polícia acredita que a morte do jovem foi premeditada e motivada por vingança. Segundo informações, ele estava em um barco que realiza viagens para Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, quando um homem, também não identificado, se aproximou e efetuou pelo menos dois disparos que atingiram a parte de trás da cabeça da vítima.

Após os disparos, o autor do crime fugiu tomando rumo desconhecido. O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado e ao chegar no local só pôde atestar a morte da vítima.

A família informou que o suspeito pelo crime já havia tentado matar Cassiano outra vez. “Segundo relatos da própria família, foi motivado por vingança. Já havia tido outra tentativa, e por isso, a vítima teria que ter tido os cuidados necessários. Infelizmente, é um fato grave, mas que foge do alcance das forças de segurança”, disse o tenente coronel Edvan Rogério, comandante da PM em Cruzeiro do Sul ao G1 Acre.