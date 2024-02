Polícia prende homem suspeito de envolvimento em assalto a residência na vila São João

Um homem suspeito de assaltar uma casa foi preso na manhã desta sexta-feira (2), após um grande cerco da PM (Polícia Militar) com apoio do NOA (Núcleo de Operações Aéreas). Prisão ocorreu no cruzamento da Avenida Mamoré com a Avenida Calama, em Porto Velho (RO).

Conforme a PM, quatro criminosos invadiram uma casa na vila São João, e fizeram um assalto. Os quatro estavam em um carro de aplicativo, e fugiram logo após o roubo. A PM foi acionada e fez diligências.

Na altura do cruzamento entre a Avenida Mamoré com a Avenida Calama, os policiais encontraram o carro. Os agentes realizaram a abordagem e só prenderam um dos quatro. Dentro do carro estavam os objetos do roubo, balaclava.

Os demais criminosos do bando criminoso conseguiram fugir e ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.