Polícia prende suspeito de matar colega de trabalho e jogar corpo no pasto para urubus

A Polícia Civil de Costa Marques, sob o comando do Delegado Reinaldo Reis, prendeu nesta quarta -feira (21), Carlos Alberto Clemente, de 29 anos, suspeito de ter assassinado o companheiro de trabalho e posteriormente arrastar o corpo até o pasto para ser consumido pelo os urubus. O fato ocorreu na linha 22, na zona rural de Costa Marques, a cerca de 50 km do zona urbana.

De acordo com informações, a vítima de 43 anos estava na companhia do suspeito consumindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, na última sexta-feira e, após isso, a vítima não foi mais vista e nem manteve contato com familiares que, preocupados, registraram boletim de ocorrência.

Os familiares saíram a procura de Mazinho, como era conhecido, e acabaram encontrando o homem no meio à pastagem, que fica próxima a casa de apoio de trabalho onde a vítima e o suspeito do assassinato residiam.

Diante da situação, a Polícia Civil de São Francisco do Guaporé e Seringueiras, em diligências e de posse de algumas informações, conseguiu localizar e prender Carlos Alberto no município de Seringueiras, que havia fugido, provavelmente com a ajuda de seu Pai.

O acusado, após cometer o crime, teria sumido com a motocicleta da vítima e um motosserra, que já foram localizados. A motocicleta foi localizada e recuperada em um fumódromo de Costa Marques e a motosserra, que estava na moto da vítima, havia sido guardada pelo acusado na casa de um conhecido.

O delegado Reinaldo Reis flagranteou o acusado por homicídio e ocultação de cadáver e investiga o pai do acusado por favorecimento na fuga e se teve alguma participação no homicídio e na ocultação do cadáver.

Perícias, exames e testemunhas estão sendo ouvidas para melhor esclarecer os fatos. A Polícia Técnica compareceu no local realizando os trabalhos periciais, identificando a vítima. Somente após os laudos periciais, poderá se obter a certeza de que Jocimar foi assassinado na última sexta-feira.