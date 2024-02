População acreana tem a segunda menor renda mensal do Brasil, diz IBGE; veja o valor

No Acre, o rendimento mensal domiciliar per capita da população residente no estado é de R$ 1.095,00, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os dados divulgados pelo órgão, o valor é o segundo menor do país, perdendo apenas para o Maranhão, que é de R$ 945,00. Os valores são referentes a 2023 para o Brasil e unidades da federação, que são calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua. O estudo mostra a variação do rendimento domiciliar per capita, que foi R$ 945 no Maranhão e R$ 3.357 no Distrito Federal.

Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes. Todos os moradores são considerados no cálculo, inclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos.