Porto Velho elimina Remo e passa para a segunda fase da Copa do Brasil; saiba mais

O Porto Velho venceu o Remo na tarde desta terça-feira e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 2024, gerando grande expectativa no torcedor rondoniense nesta temporada de 2024. O time rondoniense será o adversário na segunda fase do vencedor do confronto entre River-PI e Ypiranga-RS, marcado para a tarde desta quarta.

Jogando em casa, o Porto Velho marcou aos 8 minutos em jogada aérea, completada por Fagner, que cabeceou para abrir o placar. Durante a partida, a equipe remista insistiu em jogada aéreas e parou nas defesas do goleiro Digão na fase final, garantindo a vitória e a classificação.

Esta é a sexta vez que um clube de Rondônia avança para a segunda fase do maior e mais democrático campeonato do Brasil. Nas outras cinco oportunidades, foram: Ariquemes (1994), Ji-Paraná (2000), CFA (2003), Ulbra (2007) e Genus (2016).

Em 1994, o Ariquemes passou na primeira fase pelo Independência-AC. No jogo de ida, ele foi derrotado por 1 a 0, porém no jogo de volta o Ariquemes superou por 2 a 0 e garantiu sua classificação. Na fase seguinte, o Ariquemes teve pela frente o Vitória-BA, porém acabou sendo eliminado com duas derrotas (0x2 e 0x3).

Em 2000, o Ji-Paraná garantiu sua classificação contra o Vasco-AC. Na primeira fase, o Galo da BR venceu os dois jogos (2×1 e 2×1) e confirmou sua vaga na segunda fase. Em seguida, o Jipa venceu o jogo de ida contra o Bahia-BA por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira. Porém, o Galo acabou sendo derrotado pelos baianos por 5 a 0 no jogo de volta na Fonte Nova.

Em 2003 foi a vez do CFA também garantir sua classificação na Copa do Brasil. Na primeira fase, o CFA superou no primeiro jogo o Rio Branco-AC por 3 a 0 no estádio Aluízio Ferreira. Já no jogo de volta, o Rio Branco venceu por 2 a 0 no estádio José de Melo, porém o clube rondoniense avançou de fase por ter feito 3 a 2 no placar agregado. Na fase seguinte, o CFA ficou no empate em 3 a 3 com o Bahia-BA no estádio Aluízio Ferreira. No jogo de volta, o Bahia-BA fez 4 a 1 e eliminou os rondonienses.

Em 2007, a Ulbra também carimbou sua classificação à segunda fase. Na fase de abertura, os rondonienses passaram com duas vitórias sobre o Santa Cruz-PE. A primeira por 2 a 0 no estádio Biancão e a segunda por 2 a 1 em pleno estádio do Arruda, em Recife. Na segunda fase, a Ulbra ficou no empate com o Coritiba-PR em 2 a 2 no Biancão. E, em seguida, foi derrotada no jogo de volta pelos paranaenses por 1 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Em 2016, o Genus foi o último rondoniense a se classificar na Copa do Brasil. Na primeira fase, o Aurigrená venceu o ASA-AL por 2 a 0 no estádio Aluízio Ferreira. No jogo de volta, os rondonienses foram derrotados pelo ASA-AL por 2 a 1 no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, porém garantiram a vaga por terem feito 3 a 2 no placar agregado. Já na segunda fase o Genus foi derrotado pela Ponte Preta-SP no Aluízio Ferreira (0x1) e no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (0x3).

A data do segundo jogo do Porto Velho na Copa do Brasil ainda será definida.

Veja momentos da partida: