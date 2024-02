Prefeito diz que enchente em Xapuri deve se igualar a de 2015; veja a situação do rio

O nível do Rio Acre em Xapuri chegou aos 16,53 metros de acordo com a última medição desta quinta-feira (29) e já deixa quase toda a parte central da cidade.

Em vídeo publicado na sua página no Instagram do prefeito Bira Vasconcelos, ele alerta para uma enchente semelhante a maior já ocorrida no município, quando o manancial atingiu os 18,28 metros.

“Nós da Defesa Civil temos que alertar a população que o rio não vai parar de subir hoje. A média nesse momento é de 3,5 centímetros por hora. Significa que vamos ter uma enchente muito parecida com a de 2015”, disse.

A enchente que assola o município neste ano já é a segunda maior registrada pela Defesa Civil. Cerca de 4,6 mil pessoas já foram atingidas de alguma forma pelas águas.

Ao todo, seis bairros foram afetados pela enchente do Rio Acre, deixando 59 famílias desabrigadas e 177 desalojadas até o momento. Quase 650 pessoas já foram atendidas.

De acordo com o prefeito, 12 equipes estão trabalhando na retirada das famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas e levando-as à casa de parentes ou para abrigos disponibilizados pela prefeitura. O líder do Executivo Municipal também pediu que as famílias saiam de suas casas antes que as águas possam subir ainda mais.

“Quero pedir a você que ainda não saiu de casa e foi atingido pela cota de 2015 que nos procure ou amigo ou vizinho que possa ajudar a fazer a retirada dos seus móveis, materiais, e principalmente, retire as pessoas acamadas”, alertou.

A maior parte das pessoas desabrigadas estão sendo levadas no complexo esportivo do município, na Praça da Juventude, e na quadra esportiva do Instituto Federal do Acre (Ifac).