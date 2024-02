Prefeitura acusa PM de usar gás de pimenta para dispersar foliões e corporação rebate: “Evitar briga”

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Feijó, interior do Acre, emitiu uma nota de repúdio para criticar a ação da Polícia Militar durante o Carnaval do município neste final de semana.

Em nota, a Prefeitura alega que policiais militares usaram gás de pimenta para dispersar os foliões no final da festa em Feijó. Ainda na nota, o caso teria acontecido ‘menos de um minuto’ após o horário máximo estabelecido pela organização, em acordo com os órgãos de segurança, para o final da festa, às 3 horas da manhã.

“A ação causou pânico e tumulto entre os presentes, incluindo idosos e pessoas com problemas respiratórios. A Prefeitura repudia veementemente o uso de força desnecessária e arbitrária por parte da Polícia Militar. A ação dos policiais foi um ato de violência injustificável que gerou constrangimento e insegurança na população”, disse a nota.

Chamando a ação da PM de abusiva e violenta, a Prefeitura finaliza a nota dizendo que não tolerará a atitude e exigindo uma investigação rigorosa sobre o caso e a punição dos responsáveis.

Em resposta, a Polícia Militar do Acre disse que o uso de spray de pimenta foi para impedir um princípio de briga generalizada e que após a intervenção, “a ordem foi restaurada e o tumulto contido, sem danos mais graves”.

Veja as notas na íntegra:

Nota de Repúdio

Repúdio à ação desproporcional da Polícia Militar do Acre no Carnaval 2024 em Feijó/AC

A Prefeitura Municipal de Feijó vem a público manifestar seu veemente repúdio à ação da Polícia Militar do Acre (Batalhão de Feijó) na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2024, após o término do som do Carnaval 2024.

A Prefeitura cumpriu rigorosamente o protocolo, encerrando a folia no horário combinado com as forças de segurança e demais órgãos de fiscalização e controle, ou seja, 3 horas da madrugada; e menos de um minuto após o término do som, a Polícia Militar utilizou spray de pimenta para dispersar os foliões que se encontravam pacificamente celebrando o evento. A ação causou pânico e tumulto entre os presentes, incluindo idosos e pessoas com problemas respiratórios.

A Prefeitura repudia veementemente o uso de força desnecessária e arbitrária por parte da Polícia Militar. A ação dos policiais foi um ato de violência injustificável que gerou constrangimento e insegurança na população. A Prefeitura se solidariza com as vítimas da ação da Polícia Militar e se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário. Exigimos uma investigação rigorosa sobre o caso e a punição dos responsáveis.

A Prefeitura de Feijó não tolerará qualquer tipo de abuso de autoridade por parte das forças de segurança e defenderá sempre o direito da população à segurança e ao lazer com respeito e dignidade.

Prefeitura de Feijó

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Polícia Militar do Acre (PMAC) vem a público esclarecer alguns pontos em resposta à “Nota de Repúdio” divulgada pela Prefeitura Municipal de Feijó, nesta segunda-feira, 12 de fevereiro, em relação aos eventos ocorridos durante o domingo de Carnaval no município.

1. Esclarecemos que não foi utilizado spray de pimenta para dispersar a multidão, mas sim para evitar um princípio de briga generalizada que ocorreu após o encerramento das festividades.

2. Após a intervenção dos militares, a ordem foi restaurada e o tumulto contido, sem danos mais graves.

3. ⁠A Polícia Militar reitera seu compromisso em garantir um Carnaval seguro e tranquilo para toda a comunidade.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMAC