Prefeitura divulga abertura de licitação para reforma no Mercado Elias Mansour, em Rio Branco

Para a reforma do Mercado Elias Mansour, localizado no bairro Cadeia Velha, próximo ao Terminal Urbano, a Prefeitura Municipal de Rio Branco abriu licitação para a contratação de empresas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) publicou o aviso do Diário Oficial desta sexta-feira (23).

As propostas devem ser enviadas até às 08h (horário do Acre) de 12 de março, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

Um novo mercado

Ao ContilNet no final do ano passado, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Cid Ferreira, falou sobre o início das obras no ponto comercial:

“Vamos fazer um mercado moderníssimo, vai ser feito com dois pisos e uma praça. Estamos falando em modernizar nossa cidade, então nada melhor do que um mercado central onde toda população visita. Teremos um mercado muito bonito, muito modernizado, com todo o comércio, atendendo a necessidade de quem ali procurar o mercado”, disse ao ContilNet em entrevista exclusiva.

Confira o aviso na íntegra: