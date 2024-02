Prefeitura finaliza preparativos do Carnaval na Praça da Revolução; veja como está o espaço

A Prefeitura de Rio Branco está finalizando os preparativos para a realização do Carnaval Folia, Esperança e Alegria, que acontece entre a sexta-feira (9) e a terça-feira (13), na Praça da Revolução.

O investimento total na festa é de R$ 1,5 milhões, que deve contar com mais de 20 atrações musicais, entre elas, o show nacional do cantor Wanderley Andrade. O evento vai até às 3h da manhã.

Além da Praça da Revolução, as ruas ruas Rui Barbosa, e a Avenida Getúlio Vargas estão sendo ornamentadas com cores e objetos que ressaltam a alegria do carnaval.

Além dos artistas locais, o carnaval da prefeitura também terá os concursos de rei e rainha, e ainda, dos blocos carnavalescos. As premiações somam cerca de R$ 30 mil.

Veja fotos: