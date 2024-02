Prefeitura inicia construção de abrigos no Parque de Exposições para famílias atingidas pelo Rio Acre

Com o Rio Acre se aproximando da marca dos 15 metros na capital acreana neste sábado (24), a Prefeitura de Rio Branco iniciou a construção de abrigos no Parque de Exposição Wildy Viana, localizado no Segundo Distrito, para receber as famílias afetadas pelas águas do rio.

No local, as primeiras estruturas dos abrigos já começaram a ser erguidas. Em entrevista ao ContilNet, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo, explicou que além de receberem abrigo, as famílias contarão com todo o apoio da prefeitura.

“A partir do momento em que retiramos as famílias de suas casas, assumimos a responsabilidade por elas. Portanto, forneceremos tanto abrigo quanto alimentação e outros benefícios que possam ser necessários”, destacou a gestora.

A secretária informou ainda que já há animais desabrigados, e que será montada uma estrutura para acolhê-los no Parque de Exposição, por meio do Departamento de Controle de Zoonoses. Em Rio Branco, mais de 270 famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas dos igarapés foram realocadas em cinco escolas. As famílias afetadas pelo Rio Acre serão abrigadas no Parque de Exposição.