Primas reúnem mais de 40 familiares e criam bloco ‘Galinheiro das Primax’, no Acre

Gente falando alto, gargalhadas, gritaria, brincadeiras e muito afeto. Quem ouve de longe até pensa que isso “parece um galinheiro”, mas é apenas o bloco “Galinheiro das Primax”, ou melhor, a família Nascimento. Com abadás e standart, 42 integrantes chegaram cedo para curtir o carnaval neste sábado (10), no centro de Rio Branco.

A ideia surgiu neste ano, duas semanas antes do carnaval, quando as 15 primas da família decidiram criar um bloco para reunir a maior quantidade de parentes. O nome veio a partir dos encontros da família.

“Todo mundo tem uma voz estridente e aí parece aquele galinheiro quando estamos todos reunidos. É sempre uma grande festa e a gente se chama de ‘as primas’. Só que esse ano a gente resolveu ser as ‘primax’! É mais chique! E assim surgiu a ideia, foi realmente numa brincadeira e aí daí todo mundo se empolgou”, explica e se diverte a prima Patrícia Nascimento.

Quem criou a arte dos abadás foi um dos primos, que pegou imagens da animação “A Fuga das Galinhas”. A partir daí, cada um levou seu adereço e customizou sua fantasia. O “galinheiro” reuniu desde uma prima gestante, ao “pintinho” mais novo João Henrique, de 1 ano e cinco meses, até a membra mais antiga, a “Tia Dulce”, de 75 anos. “Quando eu era jovem brincava muito carnaval. Neste ano, estar com a família e com os amigos é ótimo!”, comenta Dulce.

Os primeiros membros da família Nascimento nasceram e cresceram no bairro Abraão Alab e Floresta. Mas hoje, também existem membros do “galinheiro” espalhados pelo Recife e Ceará. A expectativa é que o bloco resista.

“É o primeiro dia que viemos. Ainda não combinamos como serão os outros dias, mas já sabemos que terça-feira tem o bloquinho das crianças, então a gente deve vir de novo”, comenta Patrícia.

O Carnaval da Prefeitura de Rio Branco tem programação até terça-feira, das 18h às 3h da madrugada. Um palco foi instalado na Aenida Getúlio Vargas, que teve um trecho interditado.

