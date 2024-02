Príncipe William deve assumir alguns compromissos do pai, o rei Charles III, em tratamento contra câncer

O príncipe William de Gales, herdeiro da coroa britânica, deverá assumir algumas funções em nome do seu pai, o rei Charles III, diagnosticado com câncer, segundo o jornal britânico The Guardian. O monarca de 75 anos iniciou o tratamento na segunda-feira, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham, e por isso deverá adiar compromissos e aparições públicas. As funções do pai assumidas por William, que não foram especificadas, deverão somar-se à sua própria agenda.