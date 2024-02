Professor acusado de torturar aluno se torna réu após denúncia do Ministério Público

O professor Uilson Fernando Matter, do Instituto Federal do Acre (Ifac), acusado por torturar um adolescente de 16 anos, em Xapuri, teve denúncia oferecida pelo Ministério Público do Acre (MPAC) aceita pela comarca do município e passou a ser réu no caso.

A decisão foi tomada pelo juiz Luís Gustavo Alcade Pinto. De acordo com a denúncia, o professor e um funcionário teriam submetido a vítima a constrangimento, agressões físicas e mentais, com a intenção de obter informações sobre a localização de objetos que haviam sido roubados da casa e Uilson.

O caso aconteceu no dia 27 de novembro do ano passado, no centro de Xapuri. Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, o adolescente teve que tomar remédios controlados durante a sessão de tortura.

Além de tortura, Uilson Fernando e seu funcionário deverão responder, também, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O educador teve prisão preventiva decretada no dia 15 de dezembro, após se entregar à Polícia Civil.

Uilson teria deixado o aluno responsável por sua propriedade durante uma viagem, o que culminou em um incidente grave. Durante a ausência do professor, uma bicicleta desapareceu, e ao retornar, o professor foi acusado de coagir, amarrar, drogar e infligir violência física e psicológica ao aluno, configurando uma série de crimes, incluindo abuso físico e psicológico.