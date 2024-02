Sem concorrer ao prêmio, a Sambase abre os desfile com uma apresentação especial para o público. Em seguida, é a vez dos blocos Sem Limite, 6 é Demais e, por fim, Unidos do Fuxico, entrarem em cena para fechar a noite com ainda mais folia.

Sob a organização da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), a premiação do concurso dos blocos está estimada em R$ 15 mil. O grande vencedor receberá um prêmio de R$ 6 mil, o segundo lugar será agraciado com R$ 5 mil, enquanto o terceiro colocado levará para casa R$ 4 mil.