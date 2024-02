Putin diz que prefere Biden a Trump na disputa presidencial dos EUA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que prefere Joe Biden a Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos (EUA). A declaração desta quarta-feira (14/2) ocorreu durante entrevista ao canal do governo russo.

O entrevistador Pavel Zarubin perguntou a Putin qual candidato à Casa Branca era melhor para a Rússia.

“Biden. Ele é uma pessoa mais experiente e previsível, um político da velha guarda. Mas vamos trabalhar com qualquer presidente dos EUA que for escolhido pelo povo norte-americano”, disse o presidente russo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, tem ampliado a sua campanha de reeleição. Com 80 anos, o chefe do Executivo será um dos homens mais velhos a tentar a conquista pela Casa Branca na história do país.

EUA x Rússia

Ainda como presidente dos EUA, Donald Trump se encontrou com Vladimir Putin em julho de 2018, na Finlândia. Na época, os líderes mundiais falaram sobre a relação dos dois países e a possível interferência russa nas eleições de 2016.

As relações entre EUA e Rússia estremeceram depois que Vladimir decidiu invadir o território ucraniano, em 2022, pelo avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste europeu.

Nesta quarta, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos, Mike Turner, emitiu um aviso sobre “uma séria ameaça à segurança nacional” em decorrência do desejo da Rússia de colocar armas nucleares no espaço.

Turner pediu para que Joe Biden “desclassifique todas as informações relacionadas a essa ameaça, para que o Congresso, a Administração e aliados possam discutir abertamente as ações necessárias para responder a esta ameaça”.