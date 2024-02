Quem é Toninho Tornado, humorista que criou o termo “Calabreso”

Tudo começou quando ele foi brincar com um amigo bombeiro, que sempre aparecia de ressaca. “Tá meio estressado hoje, ô, delício?”, disse. A irritação do rapaz foi o suficiente para ele alterar diversas outras palavras, como “calabreso”, “mussarelo” e “lumbrigo”.

Davi chama Lucas de “calabreso” e cria confusão no BBB 24

Confusão generalizada! A última festa do BBB 24 foi agitada e Davi Brito causou alvoroço ao chamar Lucas Henrique de “calabreso” durante uma discussão. O comentário levantou questionamentos dentro da casa sobre uma possível origem gordofóbica do termo, o que gerou mais treta de outros brothers com o queridinho do público.

Na web, os internautas já conheciam a origem do meme e ainda compararam a confusão com a treta de Gil do Vigor e Pocah no BBB 21, famosa pelo uso da palavra “basculho”.

MC Bin Laden não gostou do termo utilizado pelo motorista de aplicativo durante a discussão com o professor de Educação Física. “Olha como ele é infantil: ficou ‘calabreso’”, disse Lucas. “Estava ofendendo o moleque”, acrescentou o funkeiro.

Wanessa Camargo, que estava no mesmo quarto que ambos após a briga, questionou se eles sabiam o significado da expressão. “É de internet”, afirmou o carioca.

Bin Laden, porém, entendeu a expressão de outra maneira e acreditou que o brother foi gordofóbico. “Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de ‘calabreso’ porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo”, disparou o artista.

Após ser confrontado, Davi admitiu que não sabia de onde tinha tirado a expressão. “Eu não quis machucar ninguém. Pedi para ele ter calma. ‘Calma aí, calabreso’. O que é calabreso? Calabresa, só que com o. Calabresa, o negócio que a gente come. Eu só falei calabreso. Na minha percepção, eu não vi nada de mais”, explicou.