Emanuely e Quemile passam no quali e entram na chave principal em Campo Grande

A acreana Quemile e a mineira Emanuely(Manu) venceram Bruna/MS e Ingrid/PR por 2 sets a 0 e bateram Bruna/MS e Laiza/BA também por 2 sets a 0 nesta quarta, 21, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no qualifying e conquistaram a classificação para a chave principal da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei Praia.

“A Quemile e Manu conquistaram um resultado fantástico. A Quemile vem trabalhando demais e o resultado é muito merecido”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor João Petrolitano.

Bem comandadas

Quemile e Manu estão trabalhando com Giuliano Sucupira e Reis Castro, dois grandes treinadores do vôlei de praia brasileiro.

Chave principal

Quemile e Manu entram em quadra nesta quinta, 22, às 8h40 (hora Acre), para jogar contra Solange/DF e Kawane/SP em um desafio ainda maior.