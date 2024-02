Rio Branco faz 2º amistoso da fase de preparação contra o Plácido de Castro

Rio Branco e Plácido de Castro fazem neste sábado, 3, a partir das 15h30, no José de Melo, um confronto amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual. O Rio Branco estreia na competição no dia 20 contra o Atlético e o Plácido faz o primeiro jogo no dia 24 contra o Náuas.

Segundo amistoso

O Rio Branco disputa o segundo amistoso e o técnico Vaguinho Santos tenta melhorar o entrosamento da equipe. Durante a semana, o treinador comandou trabalhos coletivos e pode mudar a equipe.

Jóbson fora

Principal contratação do Rio Branco, o atacante Jóbson segue entregue ao departamento médico por causa de uma lesão no púbis. A meta é ter o atleta na estreia do Estadual.

Plácido de Castro

O Plácido de Castro fará o primeiro teste da fase de treinamentos contra o Estrelão. A equipe conta com o zagueiro Jô, o lateral Alfredo e o meia Mamude.