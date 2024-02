É oficial! Katy Perry foi confirmada como atração principal do Palco Mundo no Rock in Rio 2024. Além da artista, o evento também anunciou Iza e Gloria Gaynor em 20 de setembro, data reservada somente para apresentações femininas.

O Rock in Rio 2024 acontece em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Veja mais informações aqui!