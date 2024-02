Rogeria Rocha é escolhida para Musa do Camarote do ContilNet no Carnaval; VÍDEO

Rogeria Pereira Rocha, 32 anos, natural do município de Rio Branco, foi coroada ‘Musa do Camarote” da transmissão do ContilNet Notícias, Sans Filmes, TV Rio Branco e Top Mídia na tarde desta quinta-feira (8). E essa missão é fichinha para quem já foi destaque da Escola de Samba Carioca Grande Rio em 2018.

Antes de se tornar influenciadora, a acreana do pé rachado já foi Miss Acre das Américas 2017 e chegou a conquistar o top 5, a quinta posição na etapa nacional. A bela acreana também carrega os títulos de Miss Colégio Meta, Miss Acre Estudantil 2007 e Musa do Acre Vasco. Rogéria também já residiu nos Estados Unidos, onde trabalhou em uma Casa de Câmbio.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, na manhã desta sexta-feira (9), falou da ansiedade e expectativas para participar da transmissão e do Carnaval do Acre. Além do título de musa, a influenciadora também é repórter onde bate papo com entrevistados especiais no camarote.

“Estou muito feliz com o convite! Já me senti em casa com essa equipe fantástica, que inclusive rodou alguns municípios fazendo outros eventos. O título é novo, me sinto honrada em representar o ContilNet, um dos maiores portais de notícias do Acre, juntamente com a TV Rio Branco e a Sans Filmes. Vamos mostrar o melhor Carnaval do Acre para o país. E quero compartilhar tudo que vai rolar nesses cinco dias de transmissão com vocês, no meu perfil no Instagram também. E já convido todos os meus seguidores a me visitar no Camarote “ContilNet,” disse a musa em entrevista à coluna Douglas Richer.

Rogéria revelou que suas curiosidades de beleza e uma famosa lista em busca do “homem perfeito” para roubar seu coração.

Nunca fez lipo, adere a botox, faz preenchimento labial, bioestimulador e preenchimento com ácido hialurônico para manter o bumbum do seu desejo. A única cirurgia que realizou foi silicone nos seios. Não faz dieta, disse que sua genética sempre foi magra, e come de tudo. Ama viajar, e sempre a mala está pronta!

Sobre o amor; para a acreana, não existe ainda o homem perfeito, mas ela tem uma lista que faz sucesso em suas redes sociais.

