Um passarinho verde revelou para esta colunista que o programa se chamará Estrela da Casa e também será de convivência 24 horas. Segundo a fonte, será meio vibes BBB, mas com o objetivo de escolher um personagem ligado à música.

Estrela da Casa está previsto para estrear no segundo trimestre, mas já está com as inscrições abertas. Inclusive, nas chamadas, a ruiva é quem convoca o público a participar, ressaltando que, se a pessoa tem talento, deve se candidatar.