São Francisco anuncia mais três contratações para o Estadual

O CEO do São Francisco, Wemerson Campos, anunciou nesta sexta, 9, mais três contratações para a disputa do Campeonato Estadual. O zagueiro Carlinhos, o meia Anderson e o atacante Denílson estão integrados ao elenco.

“Fechamos essas contratações e ainda estamos avaliando o elenco. Queremos um grupo forte para podermos tentar o título”, comentou o CEO.

Vai definir

Wemerson Campos vai definir no início da próxima semana a data para chegada do elenco em Rio Branco.

“Temos a possibilidade de realizar um amistoso contra o Porto Velho, mas existe um problema de data. Se formos para Rondônia a programação será mantida. Se o amistoso não for confirmado, seremos obrigados a mudar a programação”, explicou Wemerson Campos.

Estreia dia 24

O São Francisco estreia no Estadual no sábado, 24, contra o Humaitá, às 17 horas, no Florestão.