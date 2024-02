“Sempre é o povo que ganha”, diz Gladson sobre comparações entre carnavais da Prefeitura e do Governo

O governador Gladson Cameli participou do programa Gazeta Entrevista na tarde desta terça-feira (13) e falou sobre a decisão de ter realizado uma festa de Carnaval separada do evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco.

Cameli foi questionado sobre as comparações que surgiram entre os dois carnavais. Sobre o fato, ele afirmou que a realização dos eventos não se trata de uma competição.

“Quem foi que fez o melhor carnaval foi a prefeitura ou foi o governo? Não! Quem ganhou foi a população que teve opções. Por exemplo, hoje é o Neguinho da Beija-Flor. Teve o Wanderley Andrade que a prefeitura trouxe, então assim, quem está ganhando é a sociedade, a população”, disse.

O governador afirmou que a realização da festa beneficia, unicamente a população rio-branquense.

“Eu não vou entrar nessa, nesse questionamento de que A foi melhor do que B. Eu tô proporcionando aquilo que está a meu alcance, de proporcionar para que as pessoas, as famílias possam se sentir seguras, ter o direito de ir e de vir, toda uma estrutura colocada pra manter a segurança, para manter a tranquilidade dos foliões, das pessoas, as crianças, Sempre o povo ganha, né? É a população que vai ganhar”, concluiu.

A realização do Carnaval da Família, organizada pelo Governo do Estado, acontece no Calçadão da Gameleira, e nesta terça-feira, última noite, o encerramento fica por conta do sambista Neguinho da Beija-Flor.

SAIBA MAIS: Desfile de blocos e Neguinho da Beija-flor; veja a programação da última noite de Carnaval

Já no Rio Branco Folia, festa organizada pela prefeitura, e que acontece na Praça da Revolução, a noite será marcada pelo concurso dos blocos carnavalescos.