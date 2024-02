Senadores do Acre querem pressa na votação de PL que acaba com as “saidinhas” de presos

O senador Alan Rick (UB-AC) comemorou, no retorno dos trabalhos legislativos neste ano de 2024, a aprovação, na Comissão de Segurança Pública do Senado, do relatório do Projeto de Lei (PL) que acaba com as chamadas “saidinhas” de final de ano dos presidiários.

O parlamentar revelou ter apresentado requerimento com pedido de urgência para que a proposta seja levada diretamente ao plenário para garantir aprovação imediata e rápida.

“Não podemos tolerar mais violência e injustiça contra a população.Vamos fazer isso em memória de milhares de vítimas e de policiais militares como o sargento Roger Dias, morto em janeiro com um tiro na cabeça por um presidiário na saidinha de Natal, reforça nossa urgência”, acrescentou Alan.

O senador Márcio Bittar (UB-AC) também comemorou a aprovação do relatório. “Mais um passo para se acabar com essa imoralidade”, disse Bittar.

O sargento Roger Dias foi morto por um presidiário beneficiado com a saidinha no final do ano passado, em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG). O crime ocorreu no dia 25 de janeiro de 2024.