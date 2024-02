Será que vem Ivete? Gladson garante que próximos carnavais serão com atrações cada vez maiores

Diante do sucesso das cinco noites do “Carnaval da Família”, a expectativa para os próximos nunca estiveram tão altas. Após a coletiva de imprensa antes do show do cantor Neguinho da Beija-flor nesta terça-feira (13), o governador Gladson Cameli (Progressistas) garante que Rio Branco pode esperar atrações cada vez maiores.

Em exclusiva ao ContilNet, Gladson afirmou que o plano, após o show do cantor nacional é trazer nomes cada mais famosos para os carnavais e para a ExpoAcre.

“A nossa ideia é criar oportunidade de dar uma festa espetacular” disse o Chefe do Executivo sobre os planos para os próximos carnavais, além de deixar claro como está satisfeito com o resultado do Carnaval da Família de 2024.