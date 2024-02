Sicredi apoia Academia Juvenil Acreana de Letras com o Fundo Social

Valorizar a educação e a cultura local faz parte da missão do Fundo Social do Sicredi que somente em 2023 destinou mais de 1,4 milhão de reais para entidades beneficentes sem fins lucrativos na área de atuação da Sicredi Biomas nos estados de Mato Grosso, Acre e Amazonas. Um desses projetos foi o lançamento de várias obras literárias encabeçada pela Academia Juvenil Acreana de Letras, em Rio Branco-AC.

Na ocasião foram lançadas quatro obras: “Uma vida em poesia” de Ramayana Maia, “Visceral” de Luiz Moraes, “Gritos do Inferno” de Grabriela Bonfanti e “Simplesmente Eu” de Brenda Rocha. Luiz Felipe que é graduado em direito, membro da AJAL e lançou no sábado a sua segunda obra literária chamada “Visceral” é uma coletânea de poesias. O jovem escritor relata que foi fundamental o apoio do Sicredi. “Se não fosse por causa do Fundo Social que apoiou a publicação dos livros, porque a produção foi nossa, mas quem patrocinou tudo isso foi a Sicredi com a articulação da AJAL”, destacou.

A escritora Ramayana Maia, que lançou o livro “Uma vida em poesia”, diz que a obra é uma coletânea que retrata sentimentos e situações vivenciadas ao longo da vida. A escritora ressaltou a importância de ações como o Fundo Social do Sicredi e o impacto na vida de jovens escritores, “Estou realizando um sonho desde criança, sempre quis publicar um livro e parte disso também está relacionada a uma coisa pessoal minha, que é a falta de condições financeiras para conseguir fazer essa publicação e isso não só me fez ter mais admiração ainda pela escrita, pela ação também, como também me fez ter essa oportunidade de realizar esse sonho”, explicou.

A jovem da autora do livro “Gritos do Inferno”, Gabriela Bonfanti, de 18 anos, lançou a obra com diversas poesias. “No Brasil é muito difícil essa questão da literatura e os escritores serem vistos, então esse tipo de incentivo como o do Sicredi fortalece nosso trabalho e conseguimos alcançar mais pessoas”, disse.

Brenda Rocha, autora do livro “Simplesmente eu”, explicou que o livro é um conjunto de textos, poemas e frases vivenciadas por ela. “Com esse apoio a literatura acreana vai crescendo cada vez mais e isso é muito relevante, principalmente em engrandecer nosso estado”, explicou.

“O Fundo Social teve sua primeira edição na Sicredi Biomas em 2019, após aprovação dos associados. Valorizamos as comunidades locais, com foco na cooperação e no desenvolvimento da sociedade, que pode ser através da cultura, educação, esportes, por exemplo. Quanto mais os associados movimentam recursos no Sicredi, mais podemos fazer pelas comunidades”, destacou Kayo Matheus, Assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo no Sicredi.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube