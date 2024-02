Sicredi na Comunidade: plataforma possibilita que sociedade também contribua para os programas educacionais

Mais de 4 milhões de crianças e adolescentes já foram impactados pelos programas educacionais da Fundação Sicredi, sendo aproximadamente 500 mil apenas em 2023. Agora, associados ao Sicredi e a comunidade também podem contribuir para os programas A União Faz a Vida, Cooperativas Escolares e Jornada da Educação Financeira nas Escolas, por meio da Plataforma Sicredi na Comunidade. O objetivo é potencializar as ações no Brasil, mobilizando as pessoas para colaborarem com as iniciativas.

“Os programas da Fundação Sicredi já estão transformando a vida escolar de milhares de alunos em todo o País, mas sabemos que os desafios na educação são diversos. Por isso convidamos a sociedade para cooperar junto conosco, possibilitando mais investimentos na educação de crianças e de adolescentes e, consequentemente, um futuro mais próspero”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi.

De acordo com o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), a população brasileira vê de forma cada vez mais positiva a doação, sendo que mais de 80% da sociedade acredita que o ato de doar faz a diferença. “Quando somamos forças, multiplicamos a cooperação. Por isso, além de impulsionar ainda mais a educação por meio de nossos programas, queremos engajar as pessoas, despertar em cada um o sentimento de cooperação. Para nós, toda a doação é uma parte importante em busca de uma transformação social, é um investimento no presente para construir o futuro que queremos para nosso País”, salienta Balzan.

Iniciativas e programas educacionais da Fundação Sicredi

Com mais de 28 anos, A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi. Sua metodologia própria estruturada nas pedagogias ativas propõe o aprendizado baseado no desenvolvimento de projetos por parte dos alunos e enfatiza as interações, interesses e curiosidades dos estudantes, contribuindo com o seu desenvolvimento integral. Segundo estudo realizado pela Fundação em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), a cada R$ 1 investido no Programa, R$ 4,07 são devolvidos em forma de impacto positivo para a sociedade

Já o Programa Cooperativas Escolares visa ampliar as oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes, que vivenciam experiências dos valores e princípios do cooperativismo, por meio de atividades voltadas para o desenvolvimento de competências como liderança, criatividade e cidadania.

Por fim, a Jornada da Educação Financeira, uma iniciativa do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, tem como objetivo possibilitar que as crianças e as comunidades escolares alcancem uma vida financeira sustentável. A Jornada é voltada para a formação de professores e conecta o tema com o currículo escolar por meio do planejamento e práticas pedagógicas.

Conheça mais sobre a relevância e impacto dos programas e iniciativas da Fundação em www.sicredi.com.br/nacomunidade/doacoes.

Sobre a Fundação Sicredi

A Fundação tem a função de manter viva a essência do cooperativismo na cultura do Sicredi, por meio do desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade sistêmica e dos programas e iniciativas educacionais, sociais, culturais, ambientais e de governança. Mais informações em www.sicredi.com.br/fundacao.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.600 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 240 municípios e possui 311 agências, para o atendimento a mais de 1,152 milhão de associados.

Site do Sicredi: www.sicredi.com.br

Redes Sociais: Facebook |Instagram | LinkedIn | YouTube