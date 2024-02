Sr. e Sra. Mocó: Maraisa posta fotos de gala com o noivo inspiradas em Hollywood

Senhor e Senhora Mocó estão na pista! Calma, eles ainda não se casaram, mas foi assim que Maraisa

Os dois estavam com trajes elegantes, parecendo que iam para a premiação do Oscar, e receberam uma enxurrada de elogios dos fãs que torcem por esse casal. Eles foram juntos ao aniversário de 30 anos de Lucas Guimarães, com o tema noite de gala.

A cantora curtiu e fixou o comentário do seu amado: “Te amo meu amor”. “Casalzão acho lindo a forma que ele te olha, dá pra ver o amor no olhar”, admirou um. “Já tô com o terno de ser padrinho CASALZÃO”, brincou outro. “Se essas fotos já ficaram lindas demais, fico imaginando as do casamento!”, elogiou uma terceira.

Maraisa e Fernando reataram o noivado no final de novembro passado. Por enquanto eles estão curtindo o momento e ainda não marcaram a data da cerimônia.