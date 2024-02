Steam tem Mortal Kombat por R$ 23 e mais jogos multiplayer até 90% off

Mortal Kombat 11 está à venda por R$ 22,99 no Steam durante a promoção Remote Play Together, focada em games multiplayer, que fica disponível até o próximo dia 19. Além do jogo de luta, que ficou R$ 207 mais barato em relação ao valor original, outros títulos estão com descontos de até 90% na plataforma de jogos da Valve. É o caso de Soulclalibur VI, com preço de R$ 24,25, enquanto o jogo de direção em mundo aberto Euro Truck Simulator 2 aparece por R$ 34,20 (75% mais barato) e A Wat Out, por sua vez, com 80%, saindo a R$ 17,80. Outros destaques incluem It Takes Two, LEGO Star Wars e mais jogos. Confira essas e outras promoções disponíveis no Steam esta semana.

Mortal Kombat 11 é o game com o maior desconto do Steam nesta promoção e faz parte da franquia de sucesso do jogo de luta da desenvolvedora NetherRealm Studios. Nesta edição, o título narra o conflito entre a Deusa Kronica e o Deus do Trovão Raiden, que altera o fluxo do tempo. Com isso, o reino da Terra passa a ser atacado e várias lutas entre Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade e outros personagens acontecem. Com preço original de R$ 229,99, Mortal Kombat 11 está disponível na promoção Remote Play Together do Steam por R$ 22,99 — uma queda de 90% em relação ao valor cheio.