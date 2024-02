A escalada de casos de dengue preocupa o governo e a população. Cada vez que uma pessoa vê um mosquito, já se pergunta se é o “mosquito da dengue” ou não. A doença é transmitida pela picada do Aedes aegypt, que é um mosquito com características e hábitos muito diferentes do pernilongo comum, aquele que atrapalha o sono de muita gente no verão. Confira no infográfico abaixo as principais diferenças entre os dois.